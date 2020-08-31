Степанов об адаптивном карантине: Найден идеальный баланс между ограничениями и жизнью страны

Сейчас Украина живет условиях адаптивного карантина, и даже если медики будут ежедневно фиксировать 3000-3500 новых заражений коронавирусом, ничего страшного не произойдет, поскольку наши врачи научились лечить COVID-19.

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Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда был тотальный карантин в Украине, чего мы достигли? Мы реально разорвали эту цепь и сбили эту передачу инфекций в первую. То есть, у нас не было ситуации, которая была в западноевпропейских. Это, во-первых. Во-вторых, мы смогли действительно подготовить систему оказания медицинской помощи больным COVID-19. Даже при том небольшом количестве людей, по сравнению с сегодняшним днем у нас была очень напряженная ситуация. Напряженная ситуация была и в больницах. Мы не знали, как лечить, не были готовы – у нас не хватало аппаратов ИВЛ, подведенного кислорода. Сейчас ситуация изменилась радикально, потому что аппаратов ИВЛ более чем достаточно – их количество увеличено в разы. В разы увеличили количество коек с подведенным кислородом. Мы научились лечить коронавирусную болезнь", заявил министр здравоохранения.

Он напомнил, что условия адаптационного карантина необходимо выполнять правильно.

"Мы нашли идеальный баланс между карантинным ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидемиологической ситуации, и жизнью страны", – заявил Степанов.

В то же время он заметил, что Украина живет в новой реальности, в которой нужно выполнять новые правила. Это не какие-то авральные меры, а базовая потребность для того, чтобы быть здоровыми, чтобы сохранять жизнь украинцев.

Комментируя вопрос, будут ли вводиться какие-то новые карантинные ограничения, Степанов напомнил, что все зависит от уровня опасности.

"Если это оранжевый уровень опасности – это такие-то ограничь, если красный уровень – это самые строгие ограничь, когда прекращает работу общественный транспорт, школы, ТРЦ и остальные, но мы пришли к тому, чтобы "не закрывать" страну. Чтобы было ясно, почему мы вводим такие шаги – они зависят от уровня эпидемиологической опасности. То есть, вопрос в количестве больных на 100 тыс. населения", – подытожил Степанов.

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Отметим, в Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки, 30 августа, выявили 2 141 новый случай заражения COVID-19. Сначала эпидемии инфекцию диагностировали у 121 215 человек. Выздоровели 56 734 человек, летальных случаев – 2 557.

Напомним, ранее Степанов рассказал, каким ученикам можно проводить занятия на свежем воздухе.

Также сообщалось, что ранее глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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