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Снег, гололед и мерзкий ветер: прогноз погоды на выходные

29 января, 14:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ночи будут очень холодными, а вот днем даже плюсовая температура

В последние дни непогода обрушилась на Украине и на выходных погода особо не улучшится. Разве что в воскресенье станет меньше осадков. Синоптик Наталка Диденко в Facebook рассказала, чего украинцам ждать в ближайшие два дня.

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По ее словам, в Украине 30 и 31 января будут осадки, гололед и порывистый ветер.

На востоке страны периодически снег, а в южной части и в Днепропетровской области – дождь или мокрый снег.

Днем 31 января осадки возьмут паузу в большинстве областей Украины. При этом на дорогах осторожнее – гололед.

Ночи на выходных будут морозными, 3-9 градусов. А днем от 3 градусов мороза до 3 тепла. В восточных областях, на юге, а также в Днепре с районами ожидается теплая погода, днем ​​3-7 градусов выше нуля.

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В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, лишь днем ​​в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы приморозит до 5-8 градусов, а днем ​​ожидается 0-3 градуса мороза. Ветер будет порывистым.

Карты Укргидрометцентра.

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А вот какой погоды ждать в последний месяц зимы, мы узнавали у народного синоптика Леонида Горбаня и Укргидрометцентра. Февраль хоть и будет теплее января, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Читайте подробнее, какой будет погода в феврале.

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погода прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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