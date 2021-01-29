Сніг, ожеледь і гидкий вітер: прогноз погоди на вихідні

Ночі будуть дуже холодними, а ось вдень навіть плюсова температура

Останніми днями негода обрушилася на Україну і на вихідних погода особливо не поліпшиться. Хіба що в неділю стане менше опадів. Синоптик Наталка Діденко у Facebook розповіла, чого українцям чекати в найближчі два дні.

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За її словами, в Україні 30 і 31 січня будуть опади, ожеледь і поривчастий вітер.

На сході країни періодично сніг, а в південній частині і на Дніпропетровщині – дощ або мокрий сніг.

Вдень 31 січня опади візьмуть паузу в більшості областей України. При цьому на дорогах обережніше – ожеледь.

Ночі на вихідних будуть морозними, 3-9 градусів. А вдень від 3 градусів морозу до 3 тепла. У східних областях, на півдні, а також у Дніпрі з районами очікується тепла погода, вдень 3-7 градусів вище нуля.

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У Києві на вихідних переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години приморозить до 5-8 градусів, а вдень очікується 0-3 градуси морозу. Вітер буде поривчастим.

Карти Укргідрометцентру.

Субота

Неділя

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А ось якої погоди чекати останнього місяця зими, ми дізнавалися у народного синоптика Леоніда Горбаня та Укргідрометцентру. Лютий хоч і буде тепліший за січень, та однаково ще чекаємо і морози, і сніг. Читайте детальніше, якою буде погода у лютому.

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