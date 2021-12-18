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Снег и плюсовая температура: какой будет погода в Украине 18 декабря (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
18 декабря, 06:30
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Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера
С утра и до полудня будет идти мелкий снег. Коллаж "Сегодня"
С утра и до полудня будет идти мелкий снег. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 18 декабря, в западных областях ожидается снег, на остальной территории Украины без осадков, температура в пределах нуля и выше.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

  • В некоторых городах осадки продолжатся даже ночью. Среди них – Киев, Львов, Одесса, Черкассы, Ровно, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Запорожье, Херсон, Николаев, Донецк, Луганск и другие.
  • В Центре и на Севере будет также облачная погода. Прогнозируют снег. Столбики термометров днем покажут -1...+ 2 градусов, а ночью минимальная температура воздуха составит -1.
  • На Востоке Украины днем прогнозируют от -1 до + 1 градуса. Ночью будет тоже -1.
  • На Юге средняя суточная температура составит +1...+ 4 градусов, ночью столбик термометра будет держаться на уровне -1.
  • Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. С утра и до полудня будет идти мелкий снег, который вечером начнется снова.

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