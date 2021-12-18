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СЬОГОДНІ Новини України

Сніг та плюсова температура: якою буде погода в Україні 18 грудня (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
18 грудня, 06:30
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Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора
Зранку та до полудня йтиме дрібний сніг. Колаж "Сьогодні"
Зранку та до полудня йтиме дрібний сніг. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 18 грудня, у західних областях очікується сніг, на решті території України без опадів, температура в межах нуля та вище.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

  • У деяких містах опади продовжаться навіть уночі. Серед них – Київ, Львів, Одеса, Черкаси, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Донецьк, Луганськ та інші.
  • У Центрі та Півночі буде також хмарна погода. Прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.
  • На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градуса. Вночі теж буде -1.
  • На Півдні середня добова температура становитиме +1...+4 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1.
  • Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Зранку та до полудня йтиме дрібний сніг, який увечері почнеться знову.

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