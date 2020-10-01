Снова больше четырех тысяч больных COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Украина снова ставит рекорды по количество зараженных в сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране.

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Как известно, по состоянию на утро 1 октября в Украине подтвердили 4069 новых случаев заражения коронавирусом (213 028 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 64 украинцев (4193 с начала эпидемии). За среду выздоровели 2083 человека (94 443 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Так, в Украине с 28 сентября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

А тем временем заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказывает, что у больных COVID-19 появились новые симптомы. По ее словам, с начала эпидемии каждые пару месяцев менялась клиническая картина у пациентов.

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