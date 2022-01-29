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Снова метели? Какой будет погода в последние дни января

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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29 января, 20:00
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Синоптики предупредили об опасной погода в следующие два дня – в горах порывы ветра будут достигать 30 м/с, начнутся метели
В Украине ожидается снег
В Украине ожидается снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 30 и 31 января будет снежной и ветреной. При этом сильные морозы могут быть только в Карпатах, на остальных территориях ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Об этом пишут "Вести".

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Завтра, 30 января, снег и мокрый снег ожидается в западных, ночью местами и в северных областях. В южных и восточных областях без существенных осадков. На дорогах начнется гололедица.

Температура ночью составит 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла.

В понедельник, 31 января, ночью ожидается умеренный, а днем небольшой мокрый снег. В южных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юге днем до 6 градусов тепла.

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Ветер в Украине в эти дни будет юго-западный, 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с, а в западных областях до 25 м/с. В Карпатах из-за сильного ветра – 25-30 м/с, начнутся метели.

Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье?

Из-за резкого потепления метеозависимые могут чувствовать дискомфорт. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться рекомендаций врачей. Таким людям важно вести здоровый образ жизни, не забывая о витаминах и полноценном сне.

"Нужно одеваться по погоде, употреблять в пищу овощи, морепродукты, фрукты, зеленый чай. Ничего кардинально нового не появилось", – сказал терапевт Александр Рыльцов.

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