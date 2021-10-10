Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Солнечно, но с ночными заморозками: прогноз погоды на 10 октября (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
10 октября, 06:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Погода в Киеве в воскресенье обещает быть сухой
Холоднее всего будет на Западе. Коллаж "Сегодня"
Холоднее всего будет на Западе. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 10 октября, будет и в дальнейшем холодной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в регионах

Хотя в Украине все еще прогнозируют сухую погоду, кое-где возможны сильные порывы ветра. Синоптики прогнозируют в воскресенье северо-восточный ветер, 5-10 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях местами 2-5° мороза, в Крыму 5-8° тепла; днем 10-15°, на Закарпатье до 18°", – говорится в сообщении.

Реклама

Погода в Киеве в воскресенье обещает быть сухой. Ночью – 0...+3 градуса, а днем – +9...+12 градусов.

Читайте также

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

9 октября 1991. В Киеве продолжается демонтаж памятника Владимиру Ленину на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

74 724

заболело за неделю в Украине

+19%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять