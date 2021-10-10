Солнечно, но с ночными заморозками: прогноз погоды на 10 октября (карта)

Погода в Киеве в воскресенье обещает быть сухой

Холоднее всего будет на Западе. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 10 октября, будет и в дальнейшем холодной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Хотя в Украине все еще прогнозируют сухую погоду, кое-где возможны сильные порывы ветра. Синоптики прогнозируют в воскресенье северо-восточный ветер, 5-10 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях местами 2-5° мороза, в Крыму 5-8° тепла; днем 10-15°, на Закарпатье до 18°", – говорится в сообщении.

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Погода в Киеве в воскресенье обещает быть сухой. Ночью – 0...+3 градуса, а днем – +9...+12 градусов.

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