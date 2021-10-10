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СЬОГОДНІ Новини України

Сонячно, але з нічними заморозками: прогноз погоди на 10 жовтня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
10 жовтня, 06:27
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Погода в Києві в неділю обіцяє бути сухою
Холоднее всего будет на Западе. Коллаж "Сегодня"
Холоднее всего будет на Западе. Коллаж "Сегодня"

Погода в Україні в неділю, 10 жовтня, буде і надалі холодною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Хоча в Україні все ще прогнозують суху погоду, подекуди можливі сильні пориви вітру. Синоптики прогнозують в неділю північно-східний вітер, 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в західних областях місцями 2-5° морозу, в Криму 5-8° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті до 18°", – йдеться в повідомленні.

Погода в Києві у неділю обіцяє бути сухою. Вночі – 0... +3 градуси, а вдень – +9... +12 градусів.

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