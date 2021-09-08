Соя и крахмал: что продают украинцам под видом детской колбасы высшего сорта

Эксперимент "Сегодня" показал, что надписи на этикетке продукта далеки от реального качества

Колбасу проверили в лаборатории. Коллаж "Сегодня"

Из чего делают "детскую" колбасу – новости "Сегодня" провели лабораторный анализ любимой многими украинцами еды.

Для чистоты эксперимента, в лабораторию отнесли колбасу, купленную на рынке и в супермаркете. Проверка проводилась на три показателя:

ДНК сои;

массовая доля белка;

крахмал.

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"Детская" колбаса должна быть изготовлена из качественного мясного сырья – свинины и говядины. Никакого мяса механической обвалки, крахмала, сои там не может быть. На маркировке изделий наличие этих составляющих производители не указали.

Что показало исследование детской колбасы?

"В обоих образцах колбасы детской было обнаружено ДНК сои. Соя – это же аллерген пищевой. В первом образце массовая доля белка обнаружили 11,07% при норме 12%, не меньше. Крахмала мы обнаружили 1,8%, что не допускается в детской колбасе. И во втором образце массовую долю белка обнаружили 12,26%, а массовая доля крахмала 0,5%", – комментирует заведующая научно-исследовательского отдела биохимических и молекулярных исследований пищевых продуктов, кормов и воды Ольга Гайдей.

То есть, обе колбасы не выше сорта, тем более не детские. Там присутствуют вещества такие, как крахмал и соя – которых быть не может. За обман на маркировке производителям фальсификата грозит штраф от 80 до 120 тыс. гривен. А вот эксперты советуют отказываться от полуфабрикатов и переходить на обычное мясо. Ведь даже высокая цена колбасы и надпись "высший сорт" не означает, что вас не обманули.

Другие опасности

Кроме качества производства, колбаса может "пострадать" и при хранении. К примеру, в одной из точек розничной торговли наши журналисты увидели плесень, отсутствие холодильников, дат производства и странные вещества внутри вакуумных упаковок с колбасой.

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Напомним, цены на продукты в Украине рванули вверх, подорожало больше всего: