Соя та крохмаль: що продають українцям під виглядом дитячої ковбаси вищого гатунку

Експеримент "Сьогодні" показав, що надписи на етикетці продукту далекі від реальної якості

Ковбасу перевірили у лабораторії. Колаж "Сьогодні"

З чого роблять "дитячу" ковбасу – новини "Сьогодні" провели лабораторний аналіз улюбленої багатьма українцями їжі.

Для чистоти експерименту, до лабораторії віднесли ковбасу, куплену на ринку і в супермаркеті. Перевірка відбулась на три показники:

ДНК сої;

масова частка білку;

крохмаль.

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"Дитяча" ковбаса має бути виготовлена з якісної м’ясної сировини – свинини і яловичини. Ніякого м’яса механічного обвалювання, крохмалю, сої там не може бути. На маркуванні виробів наявність цих складових виробники не вказали.

Що виявило дослідження у дитячій ковбасі?

"В обох зразках ковбаси дитячої було виявлено ДНК сої. Соя – це ж алерген харчовий. В першому зразку масова частка білку виявили 11,07% при нормі 12%, не менше. Крохмалю ми виявили 1,8%, що не допускається в дитячій ковбасі. І в другому зразку масову частку білку виявили 12,26% а масову частку крохмалю 0,5%", – коментує завідувачка науково-дослідного відділу біохімічних та молекулярних досліджень харчових продуктів, кормів та води Ольга Гайдей.

Тобто, обидві ковбаси не вищого гатунку, тим більше не дитячі. Там присутні речовини такі, як крохмаль та соя – яких бути не може. За обман на маркуванні виробникам фальсифікату загрожує штраф від 80 до 120 тисяч гривень. А от експерти радять відмовлятися від напівфабрикатів і переходити на звичайне м'ясо. Бо навіть висока ціна ковбаси і напис "вищий ґатунок" не означає, що вас не обманули.

Інші небезпеки

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Окрім якості виробництва, ковбаса може "постраждати" і при зберіганні. Приміром, в одній з точок роздрібної торгівлі наші журналісти побачили плісняву, відсутність холодильників, дат виробництва й дивні речовини всередині вакуумних пакувань з ковбасою.

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні рвонули вгору, подорожчало найбільше: