Спасение от COVID-19 или только попытка? Врачи высказались о вакцинации

В Украине уже стартовала вакцинация от коронавируса. И пока одни врачи сомневаются в эффективности вакцины, другие же, наоборот, считают отказ от прививки катастрофой.

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Известные врачи поделились своим опытом вакцинации изданию "Гордон".

Врач-пульмонолог Черниговской областной больницы Иван Тельнов рассказал, что за прошедшие дни были вакцинированы все в его отделении. Считает вакцинацию единственным способом защитить себя от коронавируса.

"Я совсем не колебался и привился одним из первых 24 февраля. До этого я не болел, хотя моя семья переболела и я работаю в ковидном отделении. Но анализы показали, что антител к коронавирусу у меня нет", – рассказывает врач.

По его словам, после вакцинации он чувствовал себя также как и до нее. Побочных эффектов нет, только как и после любой другой прививки – немного побаливало плече.

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"Понимаю, что на сегодня все вакцины от коронавируса недостаточно изучены. Но времени на тщательные исследования нет. Наблюдать, как переполняются больницы, как умирают люди, – не вариант. Следует использовать любой шанс, чтобы избежать болезни", – говорит Иван Тельнов.

В то же время неонатолог и педиатр Елена Костюк отмечает, что вакцинация от коронавируса – прежде всего защита ее и пациентов.

"Другая сторона вопроса – социальная. Вакцинация во всем мире добровольная. Но если мы захотим путешествовать, нам однозначно понадобится прививка. Я человек мобильный и не собираюсь сидеть неделями на изоляции и делать тесты", – говорит Елена Костюк.

А вот врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Волянский не торопится вакцинироваться. Говорит, что уже недавно переболел коронавирусом. Однако готов делать прививку, когда будут вакцины против новых вариантов COVID-19.

"Я не знаю, что будет доступно на тот момент. Но если бы я выбирал, то предпочел бы китайскую CoronaVac (это инактивированная вакцина) или американскую Novavax (рекомбинантная). Я считаю их самыми безопасными, потому что это классические типы вакцин, которые давно производятся, а их побочные эффекты хорошо изучены", – говорит врач.

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К слову, вакцинироваться от коронавируса или нет – дело каждого, но врачи призывают использовать любой шанс, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ранее корреспондент "Сегодня" Алексей Фалин узнал, что говорят врачи о новой вакцине и как себя чувствуют привитые.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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