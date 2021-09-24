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Спецэфир "Після Меркель": канал "Украина 24" совместно с корреспондентами Deutsche Welle будет следить за парламентскими выборами в Германии

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
24 сентября, 13:22
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Впервые с 2005 года в Германии пройдут парламентские выборы без Ангелы Меркель, первой женщины-канцлера в Европе
Уже в эту субботу на главном информационном канале – Украина 24
Уже в эту субботу на главном информационном канале – Украина 24

26 сентября "Украина 24" проведет спецєфир "Після Меркель", посвященный событию, которое изменит европейскую историю: парламентским выборам в Германии. Информационная команда будет детально следить за развитием голосования и узнает, кто станет преемником самого влиятельного политика Европы – Ангелы Меркель.

Впервые с 2005 года в Германии пройдут парламентские выборы без Ангелы Меркель, первой женщины-канцлера в Европе. Зрители популярного новостного телеканала узнают результат политической гонки сразу после закрытия избирательных округов.

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Спецэфир будут проводить Олег Белецкий с Еленой Чабак, которые начиная с 19.00 будут следить за событием международного значения в эфире канала "Украина 24". Вместе с известными экспертами и политическими обозревателями ведущие расскажут, почему эти выборы важные для нашей страны.

Чтобы передать максимально точную информацию и эксклюзивы с места событий, наши журналисты будут работать совместно с корреспондентами Deutsche Welle – одним из самых авторитетных европейских СМИ.

С 21.00 спецмарафон продолжит Тигран Мартиросян в авторской программе "Україна з Тиграном Мартиросяном".

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Почему же для Украины эти выборы также имеют большое значение? В 22.00 Евгений Киселев в программе "Реальная политика" попытается ответить на вопрос и расскажет об итогах выборов крупнейшего и самого мощного члена ЕС.

"Выборы в Германии в это воскресенье – не менее важное событие, чем выборы в США в прошлом году. Решается вопрос, какие политические силы сформируют новое Федеральное правительство Германии, во главе которого станет кто-то из лидеров партий. И результат этой борьбы, как и персону нового канцлера, сегодня никто с абсолютной уверенностью предсказать не может.

Поэтому драматический сюжет этих выборов не менее интересен, чем история с недавним противостоянием Байдена и Трампа. И речь идет о выборах, результат которых определит на ближайшие годы судьбу крупнейшей страны Европы, от внешней и внутренней политики которой во многом зависит судьба Украины", – комментирует Евгений Киселев.

Не пропустите 26 сентября спецэфир "Після Меркель" на общенациональном канале "Украина 24".

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