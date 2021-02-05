"Сплошной ужас": в СНБО рассказали о причине закрытия трех телеканалов

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne исчезли из эфира из-за того, что их финансируют за деньги России.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, СНБО восемь месяцев по поручению президента Украины Владимира Зеленского разбиралась с информационным пространством государства.

"С каждым днем мы получали все больше и больше информации, каким образом происходит финансирование, продвижение российских нарративов. Стало известно, что люди, которые сегодня в России зарабатывают деньги, за эти деньги начинают финансировать украинские телеканалы. Это происходило не совсем открытым способом. Когда мы сделали анализ, что происходит на этих каналах, на что влияют и чем занимаются – это был сплошной ужас", – сказал Данилов.

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