Українська
$ 27,89
33,45
  1. Последние новости Украины

"Сплошной ужас": в СНБО рассказали о причине закрытия трех телеканалов

5 февраля, 21:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne исчезли из эфира из-за того, что их финансируют за деньги России.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, СНБО восемь месяцев по поручению президента Украины Владимира Зеленского разбиралась с информационным пространством государства.

В тренде
Готовы к лютым морозам? На выходных сильно похолодает, местами до -22

"С каждым днем мы получали все больше и больше информации, каким образом происходит финансирование, продвижение российских нарративов. Стало известно, что люди, которые сегодня в России зарабатывают деньги, за эти деньги начинают финансировать украинские телеканалы. Это происходило не совсем открытым способом. Когда мы сделали анализ, что происходит на этих каналах, на что влияют и чем занимаются – это был сплошной ужас", – сказал Данилов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пошли корову трахнем..." – Гордон объяснил Егоровой и Крюковой санкции против ТВВласть
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делатьФаново
Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валют
Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валютФинансы
Как увеличить скорость мобильного интернета – советы Vodafone
Как увеличить скорость мобильного интернета – советы VodafoneУкраина
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика
Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсом
Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсомФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять