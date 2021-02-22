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Спроси у доктора: как будет проходить вакцинация от COVID-19 в Украине

22 февраля, 19:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Александр Заика присоединился к проекту Фонда Рината Ахметова

В Украине ожидают бесплатные вакцины от международной группы Covax – Pfizer и AstraZeneca. Первый этап иммунизации должны были начать в середине февраля – вакцинировать медиков, работающих с пациентами, больными коронавирусом.

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Руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика рассказал о процессе вакцинации от коронавируса в Украине.

"Уже на первом этапе в Украине планируют делать привки, собственно медицинским работникам. Те, кто работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным ковидом. Следующие, это бригады, работающие в экстренке. Они также будут сформированы там, ковидные бригады, и они оказывают помощь больным коронавирусом. Ориентировочное количество таких человек составляет около 58 тысяч, – рассказывает он.

Вакцинация от коронавируса растянута во времени. На каждого человека – две дозы, а интервал между прививками – почти месяц.

"Например, для производителя от Pfizer, может быть промежуток интервала 21 день. Для производителя от AstraZeneca, это может быть интервал 28 дней. Но обязательно должно быть две прививки", – говорит Александр Заика.

Оба препарата требуют особых условий транспортировки и хранения, добавляет эксперт.

"Есть специальные контейнере с сухим льдом, где хранится эта вакцина при таких температурных условиях. Такие условия существуют новыми для украинцев, и именно в данный момент, продолжаются соответствующие обучение среди медицинских производителей. Среди работников, те которые работают на складах, где хранения вакцин", – говорит руководитель национальной программы иммунизации.

Полезной информацией руководитель национальной программы иммунизации поделился и в онлайн-формате проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора". Общая аудитория проекту уже более трех миллионов семьсот тысяч зрителей.

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Проект "Спроси у доктора" Фонда Рината Ахметова действует в современном онлайн формате. На вопросы зрителей отвечают опытные врачи. К экспертам обращаются с вопросами профилактики, лечения коронавируса и разного рода сопутствующих болезней, говорит директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

Видео: Сегодня

Напомним, с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус Фонд Рината Ахметова
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