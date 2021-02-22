Запитай у лікаря: як проходитиме вакцинація від COVID-19 в Україні

В Україні чекають на безкоштовні вакцини від міжнародної групи Covax – Pfizer і AstraZeneca. Перший етап імунізації мали розпочати у середині лютого – вакцинувати медиків, які працюють із пацієнтами, хворими на коронавірус.

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Керівник національної програми імунізації, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я України Олександр Заіка розповів про процес вакцинації від коронавірусу в Україні.

"Вже на першому етапі в Україні планується щеплюватися, власне медичні працівники. Ті, які працюють у закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на ковід. Наступними, це бригади, які працюють на екстрені. Вони також сформовані там, ковідні бригади, і вони надають допомогу хворим на коронавірус. Орієнтовна кількість таких осіб складає близько 58 тисяч", – розповідає він.

Вакцинація від коронавірусу розтягнута у часі. На кожну людину – дві дози, а інтервал між щепленнями – майже місяць.

"Наприклад, для виробника від Pfizer, може бути проміжок інтервалу 21 день. Для виробника від AstraZeneca, це може бути інтервал 28 днів. Але обов’язково має бути два щеплення", – каже Олександр Заіка.

Обидва препарати потребують особливих умов транспортування та зберігання, додає експерт.

"Є спеціальні контейнері із сухим льодом, де зберігається ця вакцина при таких температурних умовах. Такі умови є новими для українців, і саме зараз, тривають відповідні навчання серед медичних виробників. Серед працівників, ті які працюють на складах, де зберігання вакцин", – каже керівник національної програми імунізації.

Корисною інформацією керівник національної програми імунізації поділився і в онлайн-форматі проекту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря". Загальна аудиторія проєкту вже понад три мільйона сімсот тисяч глядачів.

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Проект "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова діє у сучасному он-лайн форматі. На запитання глядачів відповідають досвідчені лікарі. До експертів звертаються із питаннями профілактики, лікування коронавірусу та різного роду супутніх хвороб, каже директорка департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію від коронавірусу.

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