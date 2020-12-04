"Спроси у доктора": Когда можно вернуться к спорту после COVID-19?

Когда ждать лекарства от коронавируса, как определить, что у ребенка исчезло обоняние и как ускорить восстановление организма. Об этом говорят медицинские специалисты, участвующие в онлайн-проекте "Спроси у доктора", организованном Фондом Рината Ахметова.

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На этот раз на вопросы зрителей отвечал доктор Виталий Соколов, который работает на передовой борьбы с коронавирусом.

Несмотря на большую востребованность за последние месяцы, нагрузка на аппарат КТ не возросла, рассказывает Виталий Соколов, заведующий инфекционным отделением Киевской больницы № 17, где сочетаются почти не сочетаемые проблемы. Там занимаются отдельным лечением пациентов с множественной сочетанной травмой в течение 20 лет. А когда объявили пандемию, оказалось, что и к этому вызову медики здесь готовы.

Поскольку пульмонологическое отделение работало здесь всегда, им легче было адаптироваться к коронавирусной пневмонии. А другие отделения продолжают работать, поскольку они изолированы.

За время работы с больными COVID-19 врачи уже могут развеять многие мифы. Например, отрицательный ПЦР-тест не гарантирует отсутствие заболевания. И это лишь одно из заблуждений, которому подвержены люди.

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Помочь разобраться в ситуации можно, благодаря проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора", где экспертом стал и Виталий Соколов.

"Мы видим, что проект "Спроси у доктора" чрезвычайно актуален. Понимаем, что у людей нет достоверной информации, как себя вести в такой беспрецедентной ситуации. Мы приятно удивлены, что люди благодарят, они нам пишут, что данный проект нужен, он актуален и необходим", – объясняет Юлия Ершова, директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова.

Еженедельные встречи со зрителями и подписчиками свидетельствуют о том, что о вирусе известно многое, но остаются вопросы без ответов. Например, когда ждать противовирусные лекарства?

Виталий Соколов говорит, что в ближайшее время крайне низка вероятность, ведь вирусологические исследования очень дорогие.

Отдельная категория вопросов о детях. Например, как определить, что у малышей исчезло обоняние?

"Как можно у ребенка диагностировать отсутствие обоняния. Отсутствие аппетита все же влияет на поведение ребенка и общее самочувствие", – интересуется Ольга Калашник, которая переболела COVID-19.

Это важный вопрос для мам, но медик советует особо не переживать.

"Это не тот симптом, на который стоит обращать внимание. Может, какие-то особенно резкие запахи, которые исторически вызывали у ребенка неприязнь, и он на это не реагирует", – объясняет Виталий Соколов.

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Один из последних вопросов во время встречи – когда можно вернуться к спорту после выздоровления?

"Мы рекомендуем сроки в два месяца. Если вопрос об активном спорте, о трехчасовых нагрузках, при которых вы тратите в среднем от тысячи двух тысяч килокалорий", – говорит Виталий Соколов.

Но при возможном введении локдауна этот совет может понадобиться разве через несколько месяцев. А пока – берегите себя и не теряйте хорошего настроения. Ведь это – половина успеха и укрепления иммунитета.

Видео: Сегодня

Напомним, в рамках программы "Спроси у доктора" ранее рассказывалось, как здоровый образ жизни помогает побороть коронавирус.

Также в программе "Спроси у доктора" сообщалось, как узнать, хватает в крови кислорода.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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