Стало известно, когда изберут меру пресечения Медведчуку – источник

Народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене, изберут меру пресечения

Суд на Медведчуком пройдет завтра. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Судебное заседание по избранию меры пресечениядепутату Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку состоится в четверг, 2 сентября.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщил собственный источник в окружении нардепа.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

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Напомним, Печерский районный суд начиная с 9:30 8 июля почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение и их подзащитный был полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест. 30 июля Апелляционный суд Киева отказался снять арест с Медведчука.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".

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