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Статус кандидата в члены ЕС поможет Украине разорвать цепь войны с РФ – Кондратюк

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 июня, 09:11
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Вице-спикер уверена, что Европейский Союз может вырвать Украину из "серой зоны" российского влияния
Елена Кондратюк считает, что статус кандидата в ЕС выведет Украину из зоны влияния РФ
Елена Кондратюк считает, что статус кандидата в ЕС выведет Украину из зоны влияния РФ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз поможет разорвать цепь войны с Россией и приблизить Украину к ее стратегической цели – быть членом Европейского Союза и НАТО.

Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Сейчас уникальный исторический момент. И перед Украиной стоит чрезвычайно амбициозная цель, мне кажется, – получить статус кандидата в члены ЕС уже в июне на саммите Европейского Союза", – сказала она.

Кондратюк уверена, что это решение поможет разорвать цепь войны с Российской Федерацией.

"Это реальная возможность разорвать цепь войны с Российской Федерацией и приблизить Украину к ее стратегической цели – быть членом Европейского Союза и НАТО. Более того, вырвать именно Европейскому Союзу именно Украину из "серой зоны" влияния Российской Федерации", – подчеркнула она.

По мнению вице-спикера, это покажет реальное единение стран Европейского Союза в поддержке Украины и не даст Путину никакого шанса на победу.

Елена Кондратюк отметила, что по опросу "Евробарометра", 66% европейцев поддерживают членство Украины в Европейском Союзе, а 71% считает, что Украина является частью европейской семьи.

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"Более 91% граждан Украины выступают за вступление Украины в ЕС. И это совершенно беспрецедентно, как мне кажется. Нам нельзя упустить этот шанс. Украина заслужила стать членом Европейского Союза, потому что Вооруженные силы Украины защищают не только нашу независимость и свободу, но и страны Европейского Союза", – подчеркнула она.

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