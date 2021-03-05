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Степанов объяснил, почему ни одна частная клиника не может купить вакцину против COVID-19

5 марта, 01:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцина от COVID-19 в частных клиниках может появиться не скор

Вакцина от коронавируса на коммерческом рынке в Украине раньше лета-осени не появится – у производителей не хватает мощностей.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами, у них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки", – сказал Степанов.

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В свою очередь глава Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров подчеркнул, что сейчас COVID-вакцин в частных клиниках нет.

"Сейчас ни в одном частном медучреждения нет и не может быть вакцины от COVID-19. Вакцинироваться в частных клиниках Pfizer нереально, потому, что ни одна частная компания не может купить вакцину ни у одного производителя", – подвел итоги профессор.

Тем не менее известный доктор Евгений Комаровский считает, что скорее всего, уже в сентябре украинцы смогут купить себе американские вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Как сообщалось ранее, в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат, разработанный компанией AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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