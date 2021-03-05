Степанов пояснив, чому жодна приватна клініка не може купити вакцину проти COVID-19

Вакцина від коронавівусу на комерційному ринку в Україні раніше літа-осені не з'явиться – у виробників не вистачає потужностей.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Всі виробники законтрактовані до кінця року тільки з урядами, у них не вистачає потужностей катастрофічно, всюди зриваються поставки", – сказав Степанов.
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Водночас глава Асоціації анестезіологів України професор Сергій Дубров підкреслив, що наразі COVID-вакцин в приватних клініках немає.
"Зараз ні в одній приватній медустанові немає і не може бути вакцини від COVID-19. Вакцинуватися в приватних клініках Pfizer нереально, тому, що жодна приватна компанія не може купити вакцину в жодного виробника", – підбив підсумки професор.
Проте відомий лікар Євген Комаровський вважає, що швидше за все, вже в вересні українці зможуть купити собі американські вакцини Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.
Як повідомлялося раніше, в Україні почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу - для цього використовують препарат, розроблений компанією AstraZeneca.
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