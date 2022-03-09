Столтенберг припугнул РФ – поставки оружия для Украины лучше не трогать

Генсек утверждает, что их действия могут привести к статье 5

Линии снабжения внутри Украины могут быть атакованы / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от попыток атаковать каналы, по которым Украина получает помощь.

Об этом сообщает CBС News.

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Йенс Столтенберг заявил, что нападение РФ на линии поставок союзных государств, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасным обострением ситуации

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН", – сказал Столтенберг.

По его словам, "Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5".

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Отметим, что статья 5 – это положение о самообороне в учредительном договоре НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена является нападением на все 30 стран-членов.

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