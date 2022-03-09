Столтенберг налякав РФ – постачання зброї для України краще не чіпати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від спроб атакувати канали, якими Україна отримує допомогу.
Про це повідомляє CBС News.
Єнс Столтенберг заявив, що напад РФ на лінії поставок союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням ситуації.
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"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено у статуті ООН", – сказав Столтенберг.
За його словами, "Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це призведе до застосування статті 5".
Зазначимо, що стаття 5 – це положення про самооборону в установчому договорі НАТО, в якому йдеться про те, що напад на одного члена є нападом на всі 30 країн-членів.
Обстановка
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