"Стоять уже не будет": в Конотопе оккупантов встретили "ведьмы" (видео)

Конотоп (Сумская область) 2 марта оказался одной из горячих точек в Украине, куда 24 февраля вторглась армия российского диктатора Владимира Путина. Здесь безоружные украинцы не только попытались живым щитом стать на защиту свогое города, но и прибегли к методам, еще в свое время описанным украинским писателем Григорием Квиткой-Основьяненко.
Конотопские ведьмы вышла на тропу войны
Местные женщины честно предупредили оккупантов, что после вторжения в нашу страну они могут дальше не рассчитывать на интимные отношения.
"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина – ведьма. У тебя завтра ... стоять уже не будет", – предупредили украинки.
Далее по теме
Обстановка в городе
- 2 марта в Сумской области под Конотопом погибли два человека. Российские военные расстреляли авто гражданских на выезде из города.
- Чуть ранее мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что зашедшие в город российские войска поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.
- У себя в Facebook Семенихин рассказал, что россияне предложили отдать город под их контроль.