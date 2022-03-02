Под Конотопом российские оккупанты расстреляли авто с гражданскими, двое погибших (фото)

Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны

Войска РФ расстреляли авто гражданских. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области под Конотопом погибли два человека. Российские военные расстреляли авто гражданских на выезде из города.

Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

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Это произошло 28 февраля 2022 при выезде из села Слобода Конотопского района. В результате обстрела двое мужчин погибли.

По этому факту начато следствие. Его осуществляет Конотопская окружная прокуратура по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным сайта "Сегодня", автомобиль был обстрелян, когда проходила колонна техники российских военных. Погибли отец и сын.

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Расстрелянный автомобиль. Фото: Офис генпрокурора

Конотоп отказался сдаться оккупантам

2 марта в Сумской области мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что зашедшие в город российские войска поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.

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Семенихин выступил перед жителями города и спросил, будут ли они воевать за Конотоп. Те согласились.

"Я сказал "Идите на х**! Вы – оккупанты". А они: "Мы – не оккупанты. У нас спецоперация. Давайте сотрудничать. Бурынь сотрудничает". Я говорю, мы сотрудничать не будем. Они на 12:00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и воюем", – сказал мэр Конотопа.

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