Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Під Конотопом російські окупанти розстріляли авто із цивільними, двоє загиблих (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 12:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни
Війська РФ розстріляли авто цивільних.
Війська РФ розстріляли авто цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Сумській області під Конотопом загинули двоє людей. Російські військові розстріляли авто цивільних на виїзді з міста.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Реклама

Це сталося 28 лютого 2022 року при виїзді із села Слобода Конотопського району. В результаті обстрілу двоє чоловіків загинули.

За цим фактом розпочато слідство. Його здійснює Конотопська окружна прокуратура за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними сайту "Сьогодні", автомобіль обстріляли, коли проходила колона техніки російських військових. Загинули батько та син.

Реклама

Розстріляний автомобіль. Фото: Офіс генпрокурора

Конотоп відмовився здатися окупантам

2 березня у Сумській області мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що російські війська, які зайшли в місто, поставили ультиматум місцевій владі. За його словами, якщо жителі чинитимуть опір, то місто накриють артилерією.

Реклама

Семеніхін виступив перед жителями міста та запитав, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті погодилися.

"Я сказав "Ідітє на х**!Ви − окупанти". А вони: "Ми − нє окупанти. У нас спецопєрація. Давайте співпрацювати. Буринь співпрацює". Я кажу, ми співпрацювати не будемо. Вони на 12.00 їдуть до нас. Ми готуємо коктейлі, зброю і воюємо", – сказав мер Конотопа.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Сумщині окупанти відмовляються воювати з ЗСУ – здаються або втікають до кордону Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
"Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 6 днів він збив 20 літаків ворога...
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти