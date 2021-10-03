Стреляли из запрещенного оружия и ранили военного ВСУ: оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили "тишину"

По состоянию на 7:00 утра 3 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За 2 октября оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, согласованный Трехсторонней контактной группой, 3 из которых с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

Возле Новозвановки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции наших защитников вблизи Зайцевого попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Нью-Йорка российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая , Новотошковское и Новолуганское .

российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе населенных пунктов , и . Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлана-10, с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.

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1 октября российские наемники из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.

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30 сентября в результате обстрелов оккупантов один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.