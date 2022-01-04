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Суд отправил под стражу водителя, который насмерть сбил военного в Ровно

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 января, 14:08
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24-летний водитель может получить до 10 лет тюрьмы
Водителя задержали во время бегства после ДТП
Водителя задержали во время бегства после ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Два месяца под стражей без залога. Суд Ровно избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который, будучи пьяным, совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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В ночь на 2 января на центральной улице молодой человек сбил армейца на глазах у патрульных и бросился бежать. Контрактник скончался в больнице, а водитель задержан на соседней улице. Подозреваемый находился в авто с товарищем, оба вели себя агрессивно, так что патрульные применили наручники.

Алкотестер показал 2.10 промилле алкоголя в крови. На суде подозреваемый сказал, что не помнит, как все случилось.

"Объяснить не могу, потому что было шоковое состояние. Хотел бы просто попросить прощения у стороны потерпевшего. Помогал бы, возмещал, чтобы они меня услышали. Жалею о случившемся", – сказал на заседании подозреваемый Роман Головин.

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Подозреваемый водитель Роман. Фото: PitBull Ровно

Что известно о погибшем

Последние 8 месяцев военный был на передовой. После семейного новогоднего празднования он отправился погулять по городу. Родные забили тревогу, когда военный не появился утром.

Они начали проверять больницы и обнаружили Артема в реанимации со смертельными травмами. В Вооруженных силах Артем служил почти десять лет. Через несколько дней должен был вернуться на передовую.

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Как произошло ДТП

В 3 ночи военный переходил дорогу в центре Ровно в неположенном месте. На бешеной скорости его снес легковой автомобиль.

Автомобиль сбил военного прямо на глазах патрульных. Те пытались остановить нарушителя, но водитель стал убегать.

Авто быстро нашли, а за рулем был 24-летний Роман, в салоне – его друг. Оба вели себя дерзко. Водитель "козырял" удостоверением помощника депутата Ровенского облсовета. За смертельное ДТП водителю грозит до 10 лет заключения.

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