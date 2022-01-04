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Суд відправив під варту водія, який насмерть збив військового у Рівному

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 14:08
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24-річний водій може отримати до 10 років в'язниці
Водія затримали під час втечі після ДТП
Водія затримали під час втечі після ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Два місяці під вартою без права застави. Суд Рівного обрав запобіжний захід 24-річному водію, який напідпитку скоїв смертельну ДТП.

Про це повідляють новини "Сьогодні".

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В ніч на 2 січня на центральній вулиці молодик збив армійця на очах у патрульних і кинувся втікати. Контрактник помер у лікарні, а водія затримали на сусідній вулиці. Підозрюваний перебував в авто з товаришем, обоє поводили себе агресивно, тож патрульні застосували кайданки.

Алкотестер показав 2.10 проміле алкоголю в крові. На суді підозрюваний сказав, що не пам'ятає, як все трапилося.

"Пояснити не можу, бо був шоковий стан. Хотів би просто попросити вибачення у сторони потерпілого. Допомогав би, відшкодовував аби вони мене почули. Жалкую про те, що трапилось", – сказав на засіданні підозрюваний Роман Головін.

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Підозрюваний водій Роман. Фото: PitBull Рівне

Що відомо про загиблого

Останні 8 місяців хлопець був на передовій. Після сімейного новорічного святкування він пішов погуляти містом. Рідні забили на сполох, коли військовий не з'явився вранці.

Вони почали перевіряти лікарні й знайшли Артема у реанімації зі смертельними травмами. У Збройних силах Артем служив майже десять років. Через кілька днів мав повернутися на передову.

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Як сталася ДТП

О 3-й ночі військовий переходив дорогу в центрі Рівного в недозволеному місці. На шаленій швидкості його зніс легковик.

Автомобіль збив військового прямо на очах патрульних. Ті намагалися зупинити порушника, але водій став утікати.

Авто швидко знайшли, а за кермом був 24-річний Роман, у салоні – його друг. Обидва поводилися зухвало. Водій "козиряв" посвідченням помічника депутата Рівненської облради. За смертельну ДТП водієві загрожує до 10 років ув'язнення.

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