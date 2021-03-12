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Судьи КСУ устраивают к себе жен и дочерей своих же коллег: СМИ узнали имена

12 марта, 12:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывшие главы КСУ в шоке от таких родственных связей в таком серьезном госучреждении

Пока некоторые судьи Конституционного суда судятся с Украиной, журналисты узнали, что члены КСУ брали к себе на работу родственников своих же коллег – действующих или бывших.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Дочь судьи Касминина

У судьи Александра Литвинова с декабря 2018 года помощницей работает Юлия Касминина. Это дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. В прошлом году она там заработала 400 тыс. грн. При этом она дважды отмечена благодарностью и грамотой.

Ее отец заявил, что дочь стала помощницей Литвинова вполне законно. А вот Литвинов отказался объяснить, каким образом дочь его коллеги оказался в КСУ, и просил ли об этом сам Касминин.

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Невестка экс-главы КСУ

У судьи Александра Касминина помощницей работает Ольга Шаптала. Это невестка экс-главы КСУ Натальи Шапталы (2019 год). Сейчас она в декрете.

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Жена бывшего судьи КСУ

У судьи Виктора Кривенко работает помощницей Тамара Федоренко. Это жена бывшего судьи КСУ Михаила Гультая. В прошлом году она заработала 450 тыс. грн и отмечена председателем суда грамотой.

Что об этом думают бывшие председатели КСУ

Экс-глава суда Станислав Шевчук считает подобные назначения непотизмом и в этом его поддержал еще один бывший глава КСУ Иван Домбровский.

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"Это непотизм. С точки зрения общего восприятия правосудия – это не частная юридическая фирма, которую построил себе Тупицкий (нынешний глава КСУ, временно отстранен – Ред.). КСУ – это серьезное государственное учреждение", – сказал Шевчук.

Как сообщали новости "Сегодня", тем временем ГБР открыло дело против главы КСУ Александра Тупицкого после того, как следователи получили от суда материалы одного важного заседания КСУ.

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