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Сухо, но не везде: украинцев обрадовали хорошим прогнозом погоды на 3 октября

3 октября, 07:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Суббота в стране будет теплый осенним днем

После преимущественно дождливой пятницы Украину ждет сухая и теплая, но облачная осенняя суббота.

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Об этом свидетельствуют прогноз погоды на сайте Укргидрометцентра на 3 октября.

Так, осадки ночью обещают только жителям Черниговской области, а вот в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Луганской областях дождь будет и днем. По всей остальной стране – солнечно с переменной облачностью.

Днем украинцев ждет комфортная температура, с повышением с востока на запад и с севера на юг, но без значительной разницы – от 18 до 22. А вот в Одесской, Николаевской и Закарпатской областях будет еще теплее – здесь воздух прогреется до 23 градусов.

Ночью столбики термометров в стране опустятся до 8-13 градусов, в восточной и южной части страны будет немного теплее.

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Напомним, на этой неделе в Украине ухудшилась погода – в большей части страны прошли дожди, а кое-где даже с градом.

Например, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жаловались на плохую работу ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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дождь прогноз погоды погода в Украине

Источник: Сегодня

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