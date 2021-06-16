"Сытника вывезли в лес": Чаус раскрыл неожиданные детали "дела банки с деньгами" (видео)

Судья вспомнил события 2008 года, в которых якобы был замешан Сытник, и объяснил, как это связано с его уголовным делом

Судья Николай Чаус записал новое видеообращение, в котором раскрыл подробности уголовного производства с уже легендарной банкой денег. Он заявил, что это не его, а также рассказал, причем здесь директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

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Об этом он сообщил в Telegram.

Первым делом он заявил, что ни он, ни его семья не имеют каких-либо огородов на территории Киева или за его пределами (где нашли банку с деньгами).

"Какими бы волшебниками детективы НАБУ ни были, они не смогут на несуществующем огороде что-либо найти, что имело бы хоть какое-то отношение ко мне… Я ничего не совершал, что бы подпадало под ту статью Уголовного кодекса", – сказал Чаус.

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Судья отметил, что уголовное производство против него следует анализировать, начиная с 2008 года, чтобы понять полную картину произошедшего. По его словам, здесь замешан Сытник, который тогда еще не был директором НАБУ.

"В 2008 году между мной, Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете прокуратуры Киевской области, случился конфликт. В результате конфликта Сытника вывезли в лес под Киев, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали вернуть деньги. И когда в 2016 году Сытник, будучи уже директором НАБУ, начал политическое преследование меня и моей семьи, стало понятно, что его друзья перевернули с ног на голову все обстоятельства и сделали меня во всем виноватым", – рассказал Чаус.

Он не рассчитывает на справедливое расследование, поскольку якобы у Сытника есть реальный конфликт интересов в этом деле.

Напомним, в предыдущем своем видео Чаус обещал раскрыть компромат на высокопоставленных лиц в Украине. Одиозный судья заявил, что намерен вернуться в Украину, и намекнул, что у его похитителей будут проблемы.