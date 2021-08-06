Так Крищенко уходит или нет? Монастырский прояснил ситуацию с отставкой

Монастырский (слева) опроверг слухи по Крищенко. Коллаж "Сегодня"
На сегодняшний день Андрей Крищенко не уволен с должности руководителя Главного управления Нацполиции в Киеве.
Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Денис Монастырский, передает РБК-Украина.
Он не смог назвать причину, почему глава киевской полиции отсутствовал на сегодняшнем координационном совещании правоохранителей.
"Он в полной мере исполняет свои обязанности, которые он должен исполнять", – сказал глава МВД.
Глава Нацполиции Игорь Клименко, об отставке которого тоже прошел слух, ничего не знает о возможной отставке Крищенко.
"Решение об увольнении замглавы Нацполиции – начальника полиции Киева принимает министр внутренних дел... Он пишет заявление об отставке на имя министра внутренних дел, я его только могу уволить из рядов Нацполиции", – заявил он.
Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, который работал с Аваковым с 2014 года.
Кроме того, Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.
На их место пришли новые заместители, но уже Дениса Монастырского: Мэри Акопян (была ранее директором департамента международного сотрудничества МВД) и Богдан Драпъят (возглавлял секретариат правоохранительного комитета Верховной Рады, руководителем которого до перехода в МВД был Монастырский).
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