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Так Крищенко уходит или нет? Монастырский прояснил ситуацию с отставкой

6 августа 2021 15:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Нацполиции Клименко рассказал, что увольнять Крищенко из органов МВД может только министр

Монастырский (слева) опроверг слухи по Крищенко. Коллаж "Сегодня"

Монастырский (слева) опроверг слухи по Крищенко. Коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день Андрей Крищенко не уволен с должности руководителя Главного управления Нацполиции в Киеве.

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Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Денис Монастырский, передает РБК-Украина.

Он не смог назвать причину, почему глава киевской полиции отсутствовал на сегодняшнем координационном совещании правоохранителей.

"Он в полной мере исполняет свои обязанности, которые он должен исполнять", – сказал глава МВД.

Глава Нацполиции Игорь Клименко, об отставке которого тоже прошел слух, ничего не знает о возможной отставке Крищенко.

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"Решение об увольнении замглавы Нацполиции – начальника полиции Киева принимает министр внутренних дел... Он пишет заявление об отставке на имя министра внутренних дел, я его только могу уволить из рядов Нацполиции", – заявил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, который работал с Аваковым с 2014 года.

Кроме того, Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.

На их место пришли новые заместители, но уже Дениса Монастырского: Мэри Акопян (была ранее директором департамента международного сотрудничества МВД) и Богдан Драпъят (возглавлял секретариат правоохранительного комитета Верховной Рады, руководителем которого до перехода в МВД был Монастырский).

Все подробности в спецтеме Новый глава МВД: все подробности

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