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Теперь я слышу: 3-летний мальчик получил от Фонда Рината Ахметова слуховой аппарат

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 сентября, 23:57
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С 2007 года Фонд Рината Ахметова помог более 200 мальчикам и девочкам

Благодаря проекту Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу" 3-летний мальчик получил возможность слышать родителей, пение птиц и героев любимых мультфильмов. Фонд помогает детям с недостатками слуха с 2007 года, благодаря чему более 200 мальчиков и девочек получили слуховые аппараты.

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Об этом речь идет в сюжете новостей "Сегодня".

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Анастасия и ее трехлетний сын живут с нарушениями слуха. Назар еще слишком маленький, поэтому пока не видит в этом проблемы. А вот его мама не раз сталкивалась с трудностями и недоразумением, и не желает такой судьбы единственному ребенку.

"У нас еще не очень развито общество, чтобы принимать всех инвалидов. Поэтому социум иногда отталкивает людей. Мы стараемся воспитать ребенка так, чтобы не было обиды на социальное окружение", – рассказала бабушка Назара Елена Бова.

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Тугоухость у мальчика наследственная. Визит к врачам после рождения подтвердил предположения. Выяснилось, что без слухового аппарата Назар никогда не услышит мир вокруг. Но приобрести их самостоятельно не под силу семье, где работает только бабушка.

"Нам нереально было купить это за свои деньги. Когда нам позвонили из фонда Рината Ахметова и сказали, что нам дадут этот аппарат – я очень обрадовалась. Словами это не передать. Я очень благодарна! Другого выхода не было у нас, как обратиться к Ринату Ахметову. То, что он услышит мир, то, что он услышит звуки и начнет говорить – это имеет очень большое значение!", – вспоминает женщина.

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