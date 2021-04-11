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Тепло и почти без дождей: в начале неделе погода продолжит радовать украинцев (карта)

11 апреля, 22:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Холоднее всего будет в оккупированном Крыму

В начале недели погода порадует украинцев солнцем и теплом. В понедельник, 12 апреля, практически по всей стране температура поднимется до 18-19 градусов, хотя ночью накануне будет довольно прохладно – 5-6 градусов. Небольшие дожди ожидаются в основном на юго-востоке.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве в ночь на понедельник будет без осадков, температура 3-6 градусом, днем 14-16 градусов и небольшой дождь. Зато 13 апреля в столице, если верить прогнозу, дождей не будет и в основном ожидается солнечная теплая погода. Ночью, как и на большей части Украины температура будет 6-8 градусов.

В северных, центральных и западных областях 12 апреля пройдет без осадков, небольшой дождь ожидают только в Черкасской области. Ветер северо-восточный в восточной части и юго-восточный – на западе, 7-12 м/с. А вот 13 апреля скорость ветра на большей территории Украины будет не более 5-10 м/с.

В юго-восточных областях ночью 12 апреля ожидают 4-9 градусов тепла, на западе – 3-5 градусов. Днем 16-19 градусов тепла на западе, 13-15 – на севере и до 16-20 – на юго-востоке. Холоднее всего будет в оккупированном Крыму – 10-12 градусов.

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13 апреля по всей Украине будет солнечно с небольшой облачностью, температура в некоторых областях поднимется до 21 градуса. Погоду обещают сухую, только в Винницкой области местами небольшие дожди.

Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко прогнозировала, что погоду в Украине в апреле будет формировать антициклон "Пегги", который принесет много солнца и настоящее тепло.

В то же время несколькими днями ранее в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр
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