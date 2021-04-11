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Тепло і майже без дощів: на початку тижня погода продовжить радувати українців (карта)

11 квітня, 22:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Найхолодніше буде в окупованому Криму

На початку тижня погода порадує українців сонцем і теплом. У понеділок, 12 квітня, практично по всій країні температура підніметься до 18-19 градусів, хоча вночі напередодні буде досить прохолодно – 5-6 градусів. Невеликі дощі очікуються в основному на південному сході.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в ніч на понеділок буде без опадів, температура 3-6 градусів, вдень 14-16 градусів і невеликий дощ. Зате 13 квітня у столиці, якщо вірити прогнозу, дощів не буде і в основному очікується сонячна тепла погода. Вночі, як і на більшій частині України температура буде 6-8 градусів.

У північних, центральних і західних областях 12 квітня пройде без опадів, невеликий дощ очікують лише в Черкаській області. Вітер північно-східний в східній частині і південно-східний – на заході, 7-12 м/с. А ось 13 квітня швидкість вітру на більшій території України буде не більше 5-10 м/с.

У південно-східних областях вночі 12 квітня очікують 4-9 градусів тепла, на заході – 3-5 градусів. Удень 16-19 градусів тепла на заході, 13-15 – на півночі і до 16-20 – на південному сході. Найхолодніше буде в окупованому Криму – 10-12 градусів.

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Тепло і майже без дощів: на початку тижня погода продовжить радувати українців (карта)
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13 квітня по всій Україні буде сонячно з невеликою хмарністю, температура в деяких областях підніметься до 21 градуса. Погоду обіцяють суху, тільки у Вінницькій області місцями невеликі дощі.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що погоду в Україні в квітні буде формувати антициклон "Пеггі" , який принесе багато сонця і справжнє тепло.

Водночас кілька днів тому в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

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погода прогноз погоди Укргідрометцентр
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