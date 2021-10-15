Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине хотели научить собак искать ковидных пассажиров в аэропортах – что из этого вышло

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
15 октября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В МВД рассказали, будут kb собак привлекать к поиску пассажиров с коронавируса – детали
Собак хотели обучить находить людей с ковидом в аэропортах Украины
Собак хотели обучить находить людей с ковидом в аэропортах Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине планировали обучить собак выявлять в аэропортах людей с признаками коронавируса. Такую практику вводили финские правоохранители в аэропорту Хельсинки, после чего инициативу в октябре прошлого года взяли на заметку и в украинском МВД.

Сайт "Сегодня" узнал, как обстоят дела с этим нововведением.

Реклама

Как собаки находят ковидных?

Суть нововведения в том, что пассажир должен потереть салфетку, после чего ее обнюхает собака. Задача пса – определить по запаху пота, есть ли у человека коронавирус или нет. Если есть, то собака должна подать сигнал кинологу.

В Украине уже есть такие собаки?

Эта инициатива не прижилась в Украине по многим причинам. Почему и что нужно для внедрения – об этом нам рассказала бывшая заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук, которая первой и заявила о возможном нововведении год назад.

По ее словам, проект был интересным и правоохранители были готовы его начать. Однако в Украине "нет инфраструктурных условий для того, чтобы этот механизм работал". Кроме того, сейчас нет гарантий, что собака в таких условиях сама не станет переносчиком коронавируса.

Реклама

"Помимо этого, в Украине не предусмотрено финансирование на такую работу, не оборудованы пункты пропуска. И, пожалуй, самое главное, нет нормативной базы для внедрения. Практика показала, что сейчас есть более совершенные методы тестирования", – сказала Ковальчук.

В МВД уточнили, что сейчас вопрос тестирования при помощи собак не обсуждается.

Угроза локдауна в Украине

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможности пребывания в общепите для невакцинированных.

Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

14 октября 1991. 264 рубля за тонну в свободно конвертированной валюте (по коммерческому курсу) - именно такую цену устанавливает Кабинет министров своим постановлением за прием в государственные ресурсы семян подсолнечника урожая 1991 года

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

83 270

заболело за неделю в Украине

+6%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять