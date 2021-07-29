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Ткаченко могут уволить? Министр культуры ответил на слухи об отставке

29 июля 2021 13:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В парламенте уже зарегистрирован проект постановления об увольнении министра из-за расистского скандала

Ткаченко тоже хотят убрать?

Ткаченко тоже хотят убрать? / Фото: Facebook

Осенью в Кабинете министров ожидаются новые отставки, а вот министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что на сегодняшний день руководство страны не рассматривает его увольнение.

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Об этом он сказал в интервью НВ.

"Вы знаете, я взял за привычку уже много лет не комментировать слухи, потому комментариев не будет. Никаких серьезных разговоров по этому поводу ни руководство фракции, ни парламента, ни Офиса (президента), ни Кабмина не ведет", – сказал он.

Такаченко отметил, что при назначении на должность министра у него был с Зеленским разговор об основных целях и ключевых показателях эффективности (KPI) на должности главы ведомства. По его словам, на сегодняшний день он на 80% справляется с этим.

"Я говорю о ключевых направлениях, которые мы определили с президентом — (программы) "Большая реставрация", "Путешествуй Украиной", экосистема креативных индустрий, диджитализация и информационная безопасность", – подчеркнул министр.

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За что хотят уволить Ткаченко

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В начале июля украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры Украины в расизме – она поделилась неприятной историей, которая произошла с участием Ткаченко несколько лет назад. После этого скандала депутаты "Европейской солидарности" внесли в Раду проект постановления об увольнении министра с должности.

Хроника отставок:

  • 15 июля был уволен глава МВД Арсен Аваков.
  • 23 июля президент сменил главу Службы внешней разведки Украины: уволил Валерия Кондратюка и на его место назначил Александра Литвиненко.
  • Также постоянно ходят разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана и даже генпрокурора Ирины Венедиктовой.
  • 26 июля Зеленский устроил кадровую чистку в СБУ.
  • 27 июля был уволен главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, а на его место назначен генерал Валерий Залужный.
  • 28 июля Зеленский сменил руководство Генштаба и ООС.

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