Ткаченко назвал три главных фейка России об Украине

Пропаганда РФ – это не информация, а заранее спланированные коварные месседжи для украинцев

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о специфике подачи российскими пропагандистами неправдивой информации об Украине и назвал главные фейки.

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Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что противостоять российской пропаганде может критическое мышление. Украинцы должны помнить, что пропаганда РФ – не информация, а заранее спланированные месседжи, которые пытаются донести нам любым способом.

Пропаганда №1. "Власти Украины ущемляют русскоязычное население"

Появился этот нарратив давно, но очередным поводом для вбрасывания фейков стало то, что сфера услуг перешла на украинский язык. В МИД России сразу обвинили нас в "дискриминации русского языка" и "продолжении русофобских действий недальновидных политиков, которые пришли к власти после государственного переворота в 2014 году".

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Для чего это делается? Для поляризации путем подстрекательства этнических русских и русскоязычных украинцев в умышленном нарушении их прав и свобод.

Пропаганда №2. "Украина – не самостоятельное государство, а инструмент Запада"

Эта пропаганда используется Кремлем постоянно. Например, после того, как появились санкции по строительству "Северного потока-2". Утверждается, что США шантажирует Европу с помощью Украины. Будто любой сотрудник Госдепа может позвонить в Киев и остановить поставки российского газа в Европу. Особенно разозлило Кремль обращение МИД Украины и Польши к президенту США Джо Байдену с просьбой использовать все средства, чтобы помешать строительству СП-2

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Для чего это делается? Кремлю выгодна зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа. Это даст им возможность шантажировать Украину через бизнесменов и политиков в европейских странах.

Пропаганда №3. ​​"Санкции против Медведчука – это борьба со свободой слова и репрессии из-за падения рейтинга Зеленского"

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После заседания СНБО по санкциям против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", российские СМИ достаточно долго молчали. Судя по всему, ждали указаний из Кремля, которых не было. Но когда СНБО ввела санкции против кума Путина Виктора Медведчука и его компаньонов, российское информпространство взорвалось тезисами: "политическая инквизиция", "противоправный абсурд", "репрессивные действия", "реакционная тенденция", "внесудебная расправа", "политический пируэт"...

Для чего это делается? Российская власть потеряла масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказывал, как решить проблему с российскими фейками.

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