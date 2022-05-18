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Трагедия "Азовстали". Армия РФ может выпустить в море тысячи тонн ядовитого концентрата

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 17:42
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Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря
Азовское море на грани вымирания из-за бомбардировки "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"
Азовское море на грани вымирания из-за бомбардировки "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Бомбардировка "Азовстали" в Мариуполе могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Таким образом, есть угроза полного вымирания Азовского моря.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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"Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море", – заявили в горсовете.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

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Азовское море в опасности. Фото: горсовет Мариуполя

Чем опасен сероводород?

Сероводород – сильный нервный яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. Оказывает раздражающее действие на органы дыхания и слизистые оболочки глаз. При попадании на кожу в виде водных растворов вызывает покраснение, экзему.

Путинский холуй Пушилин хочет превратить "Азовсталь" в пыль

В "ДНР" планируют снести завод "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Оккупационные власти хотят уничтожить важный для Украины промышленный комплекс. Это нужно, чтобы завод не заработал после того, как город освободят ВСУ. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Оккупанты хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных. Они не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора.

В горсовете Мариуполя убеждены, что в ВСУ скоро появятся силы для деоккупации города.

Почему это предприятие важно?

Потому что это:

  • уникальный металлургический комплекс полного цикла;
  • 10 тысяч рабочих мест;
  • миллиарды долларов валютных поступлений и налогов;
  • 7 тысяч тонн высококачественной стали;
  • 6 млн тонн чугуна;
  • 4,5 млн тонн металлопроката.

"Для российских варваров" ломать – не строить. Душа не болит", – напомнили в горсовете.

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