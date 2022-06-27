Труханов сдался. Мэр Одессы объяснил, как организует пляжный сезон

Не смотря на войну, поток отдыхающих с каждым днем растет

Труханов сообщил об открытии пляжного сезона в Одессе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что вынужден организовать пляжный сезон в городе из-за потока отдыхающих. Он анонсировал появление безопасных участков на пляжах, где установят специальные защитные сетки.

Об этом Труханов сказал в интервью польскому телеканалу Polsat News, сообщает "Одеса. Офіційно".

Реклама

По словам городского головы, сегодня пребывание людей на пляжах небезопасно. Но поток отдыхающих с каждым днем растет, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты не справляются с таким огромным количеством людей.

"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки", сказал Труханов.

Под Одессой в море подорвался мужчина

На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, подорвавшись в море на мине. Трагедия произошла в курортном поселке Грибовка.

"Мужик погиб. Подорвался один, пришли на пляж с семьей и отец пошел мерять глубину, в итоге е*ануло и подбросило на несколько метров", – написал местный паблик.

Также отмечалось, что погибший был переселенцем из Донецкой области.

Реклама

Спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил эту информацию.

Напомним, 31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.

Также сайт "Сегодня" писал, что киевлян просят не посещать городские пляжи, а маломерным судам запрещено плавать по Днепру.