Тысячи детей получат новогодние подарки от Фонда Рината Ахметова (видео)

Подарки и поздравления уже получили около миллиона детей

Можно любить всех людей на словах, а можно поддерживать реальных людей, которые в этом нуждаются. Уже более 20 лет создается акция "Ринат Ахметов – детям".

Страшные воспоминания

Ближайшие родственники у супругов Загнитков в Макеевке Донецкой области. Оттуда супруги они с тремя дочками выехали из-за боевых действий. Бабушка с дедушкой могут видеть, как растут внуки только на фото.

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"Самое страшное, наверное, это когда мы в школе спускались в подвал, потому что у нас стреляли рядом со школой. Мне было грустно. У меня там бабушка и дедушка, прабабушка остались", – говорит переселенка Юнона Загнитко.

13-летняя девочка о войне вспоминает изредка. Иногда громкие звуки до сих пор ее могут испугать. Мама детей говорит, на новом месте дочки адаптировались и нашли новых друзей, а старшая захотела переехать в общежитие. Поэтому на праздники им радостно быть вместе.

Символом приближения Нового года

Настоящим символом приближения Нового года для семьи стали традиционные поздравления от Фонда Рината Ахметова. На этот раз представители благотворительной организации лично посетили подарки.

""Ринат Ахметов – детям!" – это очень крутая акция! Мне приятно, что каждый год к нам вот так вот приезжают. Даже если не получается приезжать, то нам все равно каким-то образом передают подарки", – говорит Юнона Загнитко.

В фокусе акции находятся воспитанники интернатов и детских домов семейного типа, а также участники программ и проектов Фонда.

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"В Украине более 20 лет назад стартовала новогодняя акция "Ринат Ахметов – детям!". Появилась она благодаря неравнодушию одного человека Ринату Ахметову, его желанию участвовать в судьбе конкретного ребенка!", – утверждает главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В этом году подарки и поздравления от Фонда Рината Ахметова получат около 100 000 детей.

"О тебе заботятся, о тебе помнят. К тебе готовы приехать и тебя готовы уделить внимание, вручить подарки. Прекрасная традиция, очень благодарны!", – говорит переселенка Надежда Загнитко.

Всего в рамках акции подарки от Фонда Рината Ахметова получили около 1 000 000 детей.

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