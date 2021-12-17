Тисячі дітей отримають новорічні подарунки від Фонду Ріната Ахметова (відео)

Подарунки та привітання вже отримали близько мільйона дітей

Можна любити всіх людей на словах, а можна підтримувати реальних людей, які цього потребують. Вже понад 20 років створюється акція "Рінат Ахметов – дітям".

Страшні спогади

Найближчі родичі у подружжя Загнітків у Макіївці Донецької області. Звідти подружжя з трьома доньками виїхало через бойові дії. Бабуся з дідусем можуть бачити, як ростуть онуки лише на фото.

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"Найстрашніше, напевно, це коли ми в школі спускалися до підвалу, тому що в нас стріляли поряд зі школою. Мені було сумно. У мене там бабуся і дідусь, прабабуся залишилися", – каже переселенка Юнона Загнітко.

13-річна дівчинка про війну згадує зрідка. Іноді голосні звуки й досі її можуть злякати. Мама дітей каже, на новому місці доньки адаптувалися та знайшли нових друзів, а старша захотіла переїхати до гуртожитку. Тож на свята їм радісно бути разом.

Символом наближення Нового року

Справжнім символом наближення Нового року для сім'ї стали традиційні поздоровлення від Фонду Ріната Ахметова. Цього разу представники благодійної організації особисто завітали до подарунків.

""Рінат Ахметов – дітям!" – це дуже крута акція! Мені приємно, що щороку до нас ось так от приїжджають. Навіть якщо не виходить приїжджати, то нам все одно якимось чином передають подарунки", – каже Юнона Загнітко.

У фокусі акції знаходяться вихованці інтернатів та дитячих будинків сімейного типу, а також учасники програм та проектів Фонду.

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"В Україні понад 20 років тому стартувала новорічна акція "Рінат Ахметов – дітям!". З'явилася вона завдяки небайдужості однієї людини Рінату Ахметову, його бажанню брати участь у долі конкретної дитини!", – стверджує головний директор програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Цього року подарунки та вітання від Фонду Ріната Ахметова отримають близько 100 тисяч дітей.

"Про тебе дбають, про тебе пам'ятають. До тебе готові приїхати і готові приділити увагу, вручити подарунки. Прекрасна традиція, дуже вдячні!", – каже переселенка Надія Загнітко.

Загалом у рамках акції подарунки від Фонду Ріната Ахметова отримали близько 1 000 000 дітей.

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