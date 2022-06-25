У выпускников остался последний шанс попасть на мультитест – что надо сделать

Мультитест будет длиться 90 минут, за которые необходимо выполнить 60 заданий по трем предметам

Украинские выпускники в этом году пишут мультипредметный тест. Фото: коллаж "Сегодня"

Потенциальные участники дополнительной сессии НМТ (Национального мультипредметного теста – Ред.) с сегодняшнего дня, 25 июня, могут самостоятельно узнать логин и пароль для входа на информационную страницу участника. Кроме того, у выпускников, которые до 27 июня не пришлют комплектов регистрационных документов по электронному адресу, указанному в регистрационном сообщении, не смогут принять участие в НМТ.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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Подробности

С 25 июня лицам, которые создали регистрационные карточки в дополнительный период регистрации и прислали комплект документов в соответствующий региональный центр, следует воспользоваться специальным сервисом "Получение доступа к Информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022".

Для получения логина и пароля достаточно перейти по ссылке и корректно заполнить поля формы. Обратите внимание, что паспорт в виде ID-карты не содержит серию, поэтому поле останется пустым.

На Информационной странице с 8 по 18 июля участникам предстоит подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать из предложенного перечня населенный пункт для прохождения дополнительной сессии НМТ, а уже в течение 1-10 августа предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте.

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Отмечается, что для успешной регистрации в дополнительный период, кроме создания регистрационной карты с помощью сервиса "Зарегистрироваться", нужно обязательно отправить комплект документов в соответствующий региональный центр.

Участники, которые до 27 июня не пришлют комплектов регистрационных документов по электронному адресу, указанному в регистрационном сообщении, не смогут принять участие в национальном мультипредметном тесте.

Что такое НМТ

Национальное мультипредметное тестирование будет длиться 90 минут, за которые необходимо выполнить 60 заданий по трем предметам:

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украинский язык (задание 1-20);

математика (задание 21-40);

история Украины (задание 41-60).

Во время тестирования можно будет выбирать последовательность выполнения задач, при необходимости возвращаться к предыдущим задачам, а также изменять вариант ответа.

Мультитест 2022 будет иметь три этапа.

основная сессия: 18 июля – 10 августа;

дополнительная сессия: 16-20 августа;

специальная сессия: 12-16 сентября.

Ранее мы рассказывали, что в этом году выпускники будут сдавать вместо ВНО национальный мультипредметный тест онлайн, однако физическое присутствие в центре тестирования все равно необходимо.