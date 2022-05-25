ВНО-2022: подробности прохождения мультипредметного теста

Для сдачи НМТ нужно явиться в центр тестирования

Появились детали, как будет проходить тестирование для выпускников / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году выпускники будут сдавать вместо ВНО национальный мультипредметный тест онлайн, однако физическое присутствие в центре тестирования все равно необходимо. Об этом рассказал омбудсмен по образованию Сергей Горбачев в прямом эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24".

Все центры для прохождения национального мультипредметного теста будут снабжены специальным оборудованием, рассказал он.

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"НМТ будет проходить онлайн, но при физическом присутствии абитуриента в центре тестирования. Там также будет инструктор и специально настроенные компьютеры, подключенные к сети Украинского центра оценки качества образования", – рассказал Горбачев.

Омбудсмен рассказал, в чем особенность мультипредметного теста.

"Отличие этого теста от классического ВНО состоит в том, что это тестирование не предусматривает открытых ответов. То есть там не будет связного высказывания, а только ответы на конкретные вопросы, поставленные в тестах", – подчеркнул образовательный омбудсмен.

Что такое НМТ

Национальное мультипредметное тестирование будет длиться 90 минут, за которые необходимо выполнить 60 заданий по трем предметам:

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украинский язык (задание 1-20);

математика (задание 21-40);

история Украины (задание 41-60).

Во время тестирования можно будет выбирать последовательность выполнения задач, при необходимости возвращаться к предыдущим задачам, а также изменять вариант ответа.

Мультитест 2022 будет иметь три этапа.

основная сессия: 18 июля – 10 августа;

дополнительная сессия: 16-20 августа;

специальная сессия: 12-16 сентября.

Подтвердить намерение проходить тест нужно с 20 мая по 7 июня на информационной странице, там же необходимо выбрать из предложенного перечня название населенного пункта, в котором или вблизи которого абитуриент находиться в период проведения НМТ. Если невозможно подтвердить свое участие в указанный срок, то еще будет возможность сделать это в период с 21 июня по 7 июля.

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