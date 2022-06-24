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У Зеленского рассказали, как будет проходить учебный год в Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 июня, 17:16
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Кирилл Тимошенко объяснил, какие меры безопасности должны быть соблюдены для старта занятий
Кирилл Тимошенко подтвердил, что занятия собираются начать с 1 сентября
Кирилл Тимошенко подтвердил, что занятия собираются начать с 1 сентября / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый учебный год в Украине планируют начать в оффлайн-режиме, но при соблюдении мер безопасности.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

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По его словам, занятия планируют начать 1 сентября "преимущественно в офлайн-режиме при условии безопасной ситуации в регионе".

Для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:

  • обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС;
  • готовность систем оповещения. Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
  • до начала учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации;
  • у каждого учебного заведения должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса;
  • создаются запасы воды и медикаментов;
  • проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

Напомним, сейчас проходит аудит школ на наличие бомбоубежищ, обеспечивающих безопасность детей и педагогов.

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что безопасность детей является приоритетом для всех, кто отвечает за организацию учебного года. Речь идет как о безопасности во время воздушных тревог, так и об общей безопасности учебного процесса.

Зеленский озвучил количество разрушенных оккупантами школ

В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате боевых действий в Украине было разрушено 1873 учебных заведения.

"И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это огромный масштаб потерь. Но когда с нами объединены Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можем преодолеть и это", – сказал Зеленский.

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