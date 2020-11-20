О "новогоднем локдауне" говорить пока рано — Офис президента

Карантин выходного дня должен показать, как меняется ситуация с заболеваемостью, говорит Кирилл Тимошенко

Несмотря на серьезный рост новых случаев заражения коронавирусом, власти Украины пока не принимали решение о "новогоднем локдауне" и говорить об этом еще рано.

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Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил "Интерфакс-Украина".

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", — сказал он.

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Напомним, в Кабмине думают, как с приближением важных зимних религиозных праздников — Рождества Христова, Хануки, Святого Николая и Крещения — избежать большого скопления людей, чтобы минимизировать количество заболеваний COVID-19. Поэтому в храмы могут вернуть ограничения на число людей в зависимости от площади.

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Напомним, премьер Денис Шмыгаль провел совещание с Ассоциацией городов Украины и призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, ведь это единственная альтернатива локдауну.

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