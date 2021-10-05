Убийство полицейского в Чернигове. В сеть слили новое видео драки

В сети опубликовали новое видео с избиением полицейского в Чернигове. На кадрах видно, как на молодого парня с кулаками набросился мужчина в сером костюме.
Соответствующий ролик разместили на странице в Facebook Police Control Ukraine.
Что известно с нового ролика о нападении
В кадре видно компанию, которая сидела на лестнице – молодой парень и три девушки. В один момент к ним подошел мужчина в сером костюме, толкнул парня и начал его бить.
Затем появился еще один парень, который схватил нападающего и отвел его. Три девушки в это время ушли с места происшествия.
В публикации отметили, что мужчина в сером костюме – это умерший полицейский Артур Ерохин.
Коротко о трагедии
2 октября на улице Независимости четверо ребят 16-18 лет вступили в драку с двумя полицейскими. Правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде. Изначально СМИ писали, что подростки якобы расправились с правоохранителями, которые сделали им замечание.
Одному из полицейских, Артуру Ерохину, нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчина в реанимации.
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