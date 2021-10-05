Вбивство поліцейського в Чернігові. У мережу злили нове відео бійки

Спочатку коп підійшов до хлопця, а потім його самого відвели в бік та побили. Дівчата-очевидиці зникли з місця події

З'явилося нове відео бійки в Чернігові. Фото: колаж "Сегодня".

У мережі опублікували нове відео з побиттям поліцейського в Чернігові. На кадрах видно, як на молодого хлопця з кулаками накинувся чоловік у сірому костюмі.

Відповідний ролик розмістили на сторінціу Facebook Police Control Ukraine.

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Що відомо з нового ролика про напад

У кадрі видно компанію, яка сиділа на сходах – молодий хлопець і троє дівчат. В один момент до них підійшов чоловік у сірому костюмі, штовхнув хлопця і почав його бити.

Потім з'явився ще один хлопець, який схопив нападника і відвів його. Три дівчини в цей час пішли з місця події.

У публікації зазначили, що чоловік у сірому костюмі – це померлий поліцейський Артур Єрохін.

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Коротко про трагедію

2 жовтня на вулиці Незалежності четверо хлопців 16-18 років вступили в бійку з двома поліцейськими. Правоохоронці перебували у відпустці і були в цивільному одязі. Спочатку ЗМІ писали, що підлітки нібито розправилися з правоохоронцями, які зробили їм зауваження.

Одному з поліцейських, Артуру Єрохіну, завдали більше 20 ударів у голову, унаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували. Чоловік у реанімації.

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Момент побиття поліцейського. Фото: Скриншот.

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