Украина – Борзя. Лучший снайпер РФ проехал 7200 км на тот свет

Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших российских снайперов Сергея Царькова. Его похоронили еще 10 апреля. При жизни он получал приз международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж".
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".
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Командир отделения стрелковой роты снайперов 1 стрелкового взвода ВС РФ младший сержант Сергей Царьков 1983 года рождения из Борзи Забайкальского края был похоронен еще 10 апреля, но российским журналистам об этом сообщили лишь 17 мая.
В военкомате заявили, что ликвидированный оккупант был лучшим снайпером бригады, получал приз международных армейских игр в конкурсе "Снайперский рубеж".
Отметим, место жительства оккупанта – Борзя – находится недалеко от границы с Монголией (90 км) и Китаем (110 км). Расстояние от Борзи до Киева – 7204 км.
Оккупанта похоронили 10 апреля
Борзя на карте
ВСУ ликвидировали командира российского полка, причастного к расстрелу под Иловайском
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве. Об этом сообщает Добровольческий батальон "Донбасс".
"Украинские вооруженные силы ликвидировали командира 331 Костромского полка ВДВ Сергея Сухарева, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском в так называемом "зеленом коридоре". Каждый российский военный преступник обязательно понесет наказание", — говорится в сообщении.
Потери в руководстве оккупантов
Россия продолжает терять в Украине командный состав своих подразделений:
- 11 марта наши военные ликвидировали генерал-майора Андрея Колесникова. Он был командующим 29 армией Восточного военного округа.
- 12 марта был убит командир танковой роты старший лейтенант Николай Шумицкий из Иркутска. Он был одним из тех, кто оккупировал Запорожскую АЭС.
- Также оккупанты остались без полковника Сергея Порохни. Он был командиром 12 отдельной гвардейской инженерной бригады, которая дислоцируется в Центральном военном округе РФ и базируется в Башкортостане на Южном Урале.
- Полк "Азов" сообщил о ликвидации еще одного российского генерала, пришедшего воевать с Украиной. Это Олег Митяев.
- Украинские защитники ликвидировали заместителя командира авиационного полка оккупантов подполковника Олега Червова. Его похоронили 16 марта в российском Воронеже.